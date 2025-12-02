logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MAGIA, ILUSIÓN Y ALEGRÍA

Fotogalería

MAGIA, ILUSIÓN Y ALEGRÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Concejal de Villa de Pozos enfrenta a Serrano

El diputado sólo busca enrarecer la situación del municipio, acusa Maribel Lemoine

Por Leonel Mora

Diciembre 02, 2025 03:00 a.m.
A
Concejal de Villa de Pozos enfrenta a Serrano

La concejal de Villa de Pozos, Maribel Lemoine Loredo, lamentó y rechazó la postura del diputado local Héctor Serrano Cortés de amagar con una "revisión al desempeño" de las y los regidores del nuevo municipio, y agregó que esta advertencia solo busca "enrarecer el clima político" en la demarcación.

En entrevista, la concejal dijo estar dispuesta a "dar la batalla en todos los frentes" en defensa de su trabajo y de sus decisiones, y afirmó que la intención del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado "carece por completo de fundamento legal y ético, pues se sustenta en información falsa y fabricada con el claro propósito de debilitar las voces legítimas del Concejo Municipal".

Lemoine Loredo consideró la advertencia de revisión como "una agresión frontal contra la institución del Regidor Concejal, contra la representación ciudadana que todas y todos ostentamos y, en esencia, a las y los ciudadanos que confían en nosotros. Lo que se busca es silenciar, a través de la intimidación y la mentira, la vigilancia y la crítica que por mandato debemos ejercer".

Lemoine Loredo añadió que la maniobra de Serrano Cortés "responde a presiones políticas e intereses oscuros que pretenden secuestrar las instituciones para beneficio de unos cuantos. Su objetivo es enrarecer el ambiente político de Villa de Pozos, crear cortinas de humo y distraer la atención de los verdaderos problemas que aquejan a nuestra gente".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La concejal pidió respeto a lo que consideró como "principios constitucionales y de cualquier democracia: la presunción de inocencia, el derecho al debido proceso y la legalidad", y adelantó que esperará la resolución de la Jucopo, "confiando en que prevalezca la razón jurídica y no la conveniencia política. Como sea, estamos preparados para dar la batalla en todos los frentes que sean necesarios".

LEA TAMBIÉN

Congreso analiza medidas contra regidores de Villa de Pozos

El diputado local del PVEM, Luis Fernando Gámez Macías, condena el manejo irresponsable de recursos públicos

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Persisten bajas temperaturas en SLP; PC advierte riesgo de heladas
Persisten bajas temperaturas en SLP; PC advierte riesgo de heladas

Persisten bajas temperaturas en SLP; PC advierte riesgo de heladas

SLP

Redacción

Zonas centro y altiplano resentirán los descensos más severos, con niebla en sierras y recomendaciones para prevenir riesgos

Reformarían leyes para dar estabilidad laboral a Bomberos
Reformarían leyes para dar estabilidad laboral a Bomberos

Reformarían leyes para dar estabilidad laboral a Bomberos

SLP

Samuel Moreno

Banobras presta sólo para proyectos de infraestructura
Banobras presta sólo para proyectos de infraestructura

Banobras presta sólo para proyectos de infraestructura

SLP

Samuel Moreno

Minicipios no deben aplicar tal recurso para pago de aguinaldos

Piden prestado 11 municipios para pagar aguinaldos
Piden prestado 11 municipios para pagar aguinaldos

Piden prestado 11 municipios para pagar aguinaldos

SLP

Rubén Pacheco

Sefin les propuso a alcaldías crear un fondo ahorro, pero 80% rechazó la idea