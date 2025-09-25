Concejales demadan una llamada de atención

Concejales regidores de Villa de Pozos, se reunieron ayer afuera del Congreso del Estado para expresar su desacuerdo con la forma de gobernar de la concejal presidente María Teresa de Jesús Rivera Acevedo.

Pidieron al Poder Legislativo que exhorte a la funcionaria a ser más inclusiva y transparente en su gestión.

María Guadalupe Hernández Méndez, Julie Carrillo Saucedo, Dante Alan Carreón Sandoval, Gaspar Méndez Ramírez y Gerardo Ávila Rodríguez, este último síndico y exdelegado de Villa de Pozos, señalaron diversas anomalías, como el hecho de que no existe contacto directo con la concejal presidente y que no se les haga participar de decisiones importantes relativas al ejercicio del gasto público, aprobación de obras y programas y otros aspectos.

Señalan que tampoco se da cumplimiento a decisiones consensadas de remoción de directores “que no cuentan con la preparación necesaria para ejercer sus funciones”, como son los casos de los titulares de Comercio y de Transparencia.

Lamentaron que, actualmente, el gobierno de Pozos esté en manos de un grupo de personas que no nació en esta demarcación o que no vive en ella y recordaron que la idea básica de la municipalización era que el destino de Villa de Pozos fuera decidido y administrado por sus propios residentes.

Adelantaron que, en la próxima Sesión del Concejo Municipal, en la que se deberá avalar o rechazar el informe de trabajo presentado el martes por la concejal Teresa Rivera, se cuestionará, entre otras cosas, si el conjunto de obras publicitadas es real o no.

Las y los concejales recordaron que fueron electos por el Congreso del Estado para velar por los intereses de la población del nuevo municipio, por lo que reiteraron su petición de hacer un exhorto o llamada de atención a Teresa Rivera para que gobierne de la mano de los 15 integrantes del Concejo Municipal.

Descartaron, de momento, pedir la destitución de la funcionaria, pero sí advirtieron que desean ver un gobierno que tome decisiones consensadas a favor de la población poceña y no que sirva a intereses ajenos al municipio.