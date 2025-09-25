logo pulso
EXPERTAS JUGADORAS

EXPERTAS JUGADORAS

DEJAN LA SOLTERÍA

COMPARTEN FELICIDAD CON LA FAMILIA Y AMIGAS

Por Redacción PULSO

Septiembre 25, 2025 03:00 a.m.
Sandy Hernández y Marce Cortés realizarán uno de sus máximos anhelos cuando unan sus vidas para siempre, por medio del matrimonio.

Con este motivo, las futuras novias participan felices en las reuniones que les ofrecen su familia y amigas para despedirla de la soltería.

Una de ellas, la celebración que organizaron sus mamás Sandy Gómez y Alma Ávila, quienes reunieron una serie de detalles y atractivos, con los que sorprendieron a la festejada y a la concurrencia.

Llegaron a compartir con Sandy y Marce la felicidad que le embarga, su familia y amistades allegadas. Ellas, les desearon que la nueva vida que empezarán juntas sea de prosperidad y dicha.

La tarde, agradable, se prolongó con ¡gran alegría!

