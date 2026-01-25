Concentra la capital 45.5% de delitos

Al cierre del 2025, el municipio de San Luis Potosí registró un total de 27 mil 938 delitos registrados, lo que si bien implica una disminución anual del 10.16 por ciento, representa el 45.5 por ciento de todos los delitos a nivel estatal, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El último reporte del año indica que de enero a diciembre del pasado 2025, la capital potosina concentró casi la mitad de los delitos registrados en todo el estado, los cuales ascienden a 60 mil 58 delitos en diversas modalidades.

Aunque cabe resaltar que para el 2024, la capital cerró con un total de 31 mil 96 delitos. Pese a una tendencia a la baja generalizada en diversos tipos de delitos, tanto la extorsión como el narcomenudeo se mantuvieron como los principales focos rojos en la capital potosina, al mantener una tendencia al alza a lo largo del 2025.

En el caso de la extorsión al cierre del año pasado el municipio de San Luis Potosí registró un acumulado de 86 casos, mientras que en 2024 fueron 63 casos, lo que implica un incremento del 36.5 por ciento y una tasa de 9.6 casos por cada 100 mil habitantes.

Mientras que en el caso del narcomenudeo, la capital registró a lo largo del 2025 un total de 4 mil 840 casos de este delito, lo que equivale a un incremento anual de 25.6 por ciento con respecto del 2024 cuando se registraron 3 mil 853 casos y equivale a una tasa de 540.5 casos por cada 100 mil habitantes.