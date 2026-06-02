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Concentración morenista dañó Plaza de Armas

Asistentes arruinaron césped recién colocado y plantas de ornato: Azuara

Por Rolando Morales

Junio 02, 2026 03:00 a.m.
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Concentración morenista dañó Plaza de Armas
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      El evento masivo realizado el domingo en Plaza de Armas dejó daños en las áreas verdes recién rehabilitadas y obligará al Ayuntamiento de San Luis Potosí a retrasar parte de los trabajos de recuperación de otros espacios públicos del Centro Histórico, informó el director de Servicios Municipales, Christian Azuara.

      El funcionario recordó que el nuevo césped colocado en la plaza requería entre 15 y 30 días sin ser pisado para permitir su adecuada adaptación al suelo. Explicó que se trata de pasto cultivado en vivero bajo condiciones especiales, por lo que durante sus primeras semanas necesita cuidados específicos relacionados con riego, fertilización y mantenimiento.

      Sin embargo, durante la concentración política del domingo fueron retiradas las delimitaciones que impedían el acceso a las zonas intervenidas. Según Azuara, esta situación provocó afectaciones tanto al pasto recién instalado como a diversas plantas ornamentales que habían sido sembradas como parte del proyecto de embellecimiento de la plaza.

      Tras una inspección realizada la mañana de este lunes junto con la Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH), el funcionario confirmó que al menos cuatro espacios resultaron dañados, dos de ellos con afectaciones considerables que obligarán a reiniciar prácticamente desde cero los trabajos de rehabilitación.

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      Detalló que en algunos sectores será necesario retirar material, sustituir piezas de pasto y aplicar nuevamente un proceso de mantenimiento especializado para recuperar las áreas afectadas. Aunque no se ha concluido la cuantificación económica de los daños, reconoció que el impacto es significativo debido al estado inicial de las obras.

      Azuara señaló que la instrucción fue comenzar de inmediato con las labores de restauración. No obstante, advirtió que esta situación obligará a modificar la programación prevista para otros parques y jardines del Centro Histórico.

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