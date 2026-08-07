Concluye colocación de rejillas pluviales

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Con la colocación de rejillas para permitir el desfogue del agua pluvial en puntos bajos alrededor de la Unidad Administrativa Municipal (UAM), el gobierno de Soledad finalizó los trabajos de infraestructura alrededor de su nuevo edifico.

Por ahora, sólo falta completar el fraguado del pavimento que se colocó en las partes intervenidas para que las vialidades que dan acceso y salida de la UAM puedan reabrirse al tráfico vehicular.

La autoridad municipal informó que luego de las lluvias más recientes se detectaron "puntos bajos" alrededor del nuevo edificio en los que se acumularon diversos volúmenes de agua que, si bien no significaban un riesgo para la operatividad del edificio administrativo, sí podían afectar el tránsito de peatones y automotores que acuden a la UAM.

Con la colocación de tuberías y rejillas nuevas, que en conjunto conectan con el colector pluvial de la avenida San Pedro, el gobierno municipal espera que los inconvenientes por lluvia no se presenten de nueva cuenta y que tanto el acceso como la salida de la Unidad Administrativa se realice de forma ágil y segura para todos los usuarios así como para el personal del propio Ayuntamiento.

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