SLP

Concretan cambios en alcaldía de Soledad

Dos funcionarios de primer nivel renuncian en Soledad de Graciano Sánchez.

Por Leonel Mora

Diciembre 18, 2025 03:00 a.m.
A
Concretan cambios en alcaldía de Soledad

El gobierno de Soledad de Graciano Sánchez confirmó la salida de dos de sus funcionarios de primer nivel: Los titulares de la Contraloría Interna y de la Oficialía Mayor, aunque no se precisaron los motivos de dichas renuncias. Por lo pronto, al cargo de contralora entró "al quite" Alma Isabel Loredo Salazar.

Mediante un comunicado oficial, el Ayuntamiento informó que, en sesión extraordinaria, el Cabildo soledense aprobó el nombramiento de Loredo Salazar como nueva contralora interna en sustitución de Beatriz Carranza Betancourt y "atendiendo a la encomienda del alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz de consolidar áreas sólidas, transparentes y orientadas a dar resultados".

La nueva titular es licenciada en Derecho y cuenta con diplomados en Derecho, Medicina Legal, Relaciones Individuales de Trabajo y su Defensa ante Tribunales, así como en Derecho Familiar Contemporáneo y Práctica de Derecho Administrativo y Fiscal.

De su trayectoria laboral se informó que tiene experiencia en la Agencia del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Averiguaciones Previas; en el ejercicio como abogada litigante y como auxiliar jurídico en el área de Sindicatura del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, por lo que "conoce a fondo el funcionamiento interno de la administración para dar seguimiento puntual a los sistemas de control y vigilancia".

En cuanto al ahora exoficial mayor, Luis Gerardo Ruiz Ibarra, se dijo que en la misma sesión extraordinaria del Cabildo se aceptó su renuncia, pero hasta ayer no se había revelado el nombre de la persona que lo sustituirá.

