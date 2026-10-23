Condiciona Vozes retiro de plantón en la CEDH

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El colectivo Vozes condicionó el fin de la toma de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a la renuncia de su presidenta, Giovana Argüelles Moreno; de la primera visitadora,

Begoña Castillo, y de Miguel Carbajal Martínez.

Mientras las autoridades no atiendan esta exigencia, las manifestantes mantendrán la protesta y preparan acciones legales, entre ellas un juicio político y denuncias penales contra funcionarios a quienes responsabilizan de las omisiones del organismo.

Natalia Castillo, abogada e integrante de Vozes, advirtió que la movilización podría escalar y extenderse a otras oficinas si Argüelles Moreno no deja el cargo. "Esto va aumentando si no pone su renuncia", sostuvo. A su vez, descartó negociar las quejas pendientes, al considerar que la Comisión ha desatendido durante años a víctimas de violaciones a derechos humanos.

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Señaló que, durante una reunión con la presidenta de la CEDH la noche anterior, el colectivo le volvió a exigir su renuncia y cuestionó el desempeño del organismo. "Ayer en la noche tuvimos una reunión con ella y lo primero que dijo fue: ´¿Qué quieren?´. No, queremos tus reuniones. Si no, te vas a volver a sentar en este elefante blanco. Ya no te lo vamos a permitir, no trabajas", declaró el colectivo.