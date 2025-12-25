logo pulso
NACIMIENTOS ARTE Y TRADICIÓN POPULAR



SLP

Conectarán a Soledad con Las Lomas

Alista la SCT una nueva ruta del sistema Metro Red

Por Martín Rodríguez

Diciembre 25, 2025 03:00 a.m.
A


El Gobierno del Estado abriría una nueva ruta de Metro Red para conectar el municipio de Soledad de Graciano Sánchez con la salida a Matehuala, la avenida Salvador Nava Martínez y Cordillera de Los Alpes, anunció la titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado (SCT) Araceli Martínez Acosta.

La titular de la dependencia informó, que están realizando los estudios para abrir esa nueva ruta que por primera vez, daría a la ciudad un circuito que conecte toda esa vía rápida, aunque hasta ahora no se han definido los detalles. 

Por ahora, Metro Red trabaja con la ruta del Circuito Potosí, de más de 40 kilómetros, a la que se suman una ruta del Saucito a la Alameda Juan Sarabia, otra que se dirige de la Zona Industrial también a la Alameda y la tercera de Ciudad Satélite a la Alameda.

Operativo Cohetón: Prohibida, la venta de pirotecnia en Soledad

Este 24 de diciembre dio inicio la vigilancia preventiva contra la venta, almacenamiento y distribución

La quinta ruta se incorporaría en caso de que los estudios arrojen la factibilidad, pero estarían en proceso los espacios por definir para la generación de los paradores de autobuses urbanos

Con esta ruta, Metro Red abarcaría técnicamente todos los tramos de vías rápidas, con excepción del Bulevar del Río Santiago, vialidad que detiene actividades en cada temporada de lluvias por corriente natural de agua pluvial.

Un muerto, explosión e incendios: el saldo de Nochebuena en SLP

Celebrará Iglesia el Jubileo 2025

Más jóvenes participan en delitos graves: SSPC

Verifican que agua de El Realito cumpla con la NOM

