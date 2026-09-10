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Confirman hallazgo de cadáveres en área conyugal de La Pila

SSPC descarta intervención de terceros en deceso de pareja

Por Rubén Pacheco

Septiembre 10, 2026 03:00 a.m.
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Confirman hallazgo de cadáveres en área conyugal de La Pila
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      Sobre la muerte de dos personas en el área de visita conyugal del penal de La Pila, se descarta que haya participado una tercera persona en los fallecimientos, afirmó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

      De acuerdo con las investigaciones preliminares de las autoridades, el interno habría asesinado a su pareja y posteriormente se suicidó dentro del cuarto habilitado como espacio para visita conyugal.

      Después de acudir al programa "Enchúlame la colonia" en la colonia Mártires de la Revolución, Juárez Hernández sostuvo que tras confirmarse el hallazgo de los cadáveres no encontraron armas al interior de la recámara.

      El mando policial aseguró que el personal de custodia aplicó los protocolos de seguridad y reacción, establecidos para las visitas íntimas con las parejas de las personas privadas de la libertad.

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      Describió que previo a la autorización, el área de psicología y criminalología evalúa el estado emocional de las y los internos, y en este caso, no identificó indicios que presumieran factores de riesgo.

      "Vamos a esperar las investigaciones de la Fiscalía General del Estado en cuanto a la revisión de las evidencias, de las cuales nosotros estamos aportando una gran parte en cuanto a cámaras, en cuanto a expedientes", complementó Juárez Hernández.

      Asumió que, si la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) requieren la comparecencia de policías penitenciarios y de los directivos, la SSPC tiene la disposición de facilitar y atender todas las solicitudes.

      "Bueno, tuvimos conocimiento del evento, donde dos personas fallecieron al interior del área de visita íntima dentro del centro penitenciario de La Pila", concluyó.

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