Alcaldía de Zaragoza no puede intervenir en conflicto por ejido: Zavala

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El Ayuntamiento de Zaragoza no intervendrá directamente en el conflicto por la explotación del "Cerro Gordo", pese a que la presidenta municipal, Amada Zavala, aseguró que respalda a los habitantes que buscan frenar su destrucción.

La alcaldesa argumentó que el terreno fue vendido por el ejido y actualmente es propiedad privada, por lo que consideró que el conflicto debe ser atendido por los propios ejidatarios.

La disputa comenzó tras las detonaciones realizadas por la empresa Hoganza S.A. de C.V. para utilizar el cerro como banco de materiales destinado a la construcción de un tramo del Libramiento Oriente. El pasado 4 de agosto, habitantes de Cerro Gordo acudieron al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para denunciar las intervenciones y solicitar un diagnóstico arqueológico que permita identificar, delimitar y proteger posibles bienes con valor patrimonial, incluidos vestigios prehispánicos reportados por la comunidad.

Zavala afirmó estar en contra de la destrucción del cerro, aunque sostuvo que el municipio no tiene injerencia debido a que el predio fue vendido por el ejido. La presidenta municipal dijo desconocer las razones de la venta y también cuestionó la actuación del delegado de Cerro Gordo, sin precisar el motivo de su señalamiento. Como una posible salida al conflicto, señaló que propuso a los habitantes dialogar con el ejido para buscar la entrega de otro terreno a cambio de conservar el cerro.

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Los habitantes y colectivos que defienden el sitio también han recurrido a instancias agrarias y ambientales. Entre las acciones emprendidas se encuentran una reunión con el representante estatal de la Procuraduría Agraria y una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), gestiones que derivaron en una clausura parcial y temporal de las obras de Hoganza por parte de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam).

Los colectivos han cuestionado además que la autorización ambiental otorgada a la empresa sea suficiente, al considerar que el proyecto puede generar impactos ambientales e hídricos que deberían ser evaluados por autoridades federales.

Hasta ahora, el Ayuntamiento de Zaragoza no ha informado sobre alguna gestión formal ante instancias estatales o federales relacionada con el conflicto; la postura expresada por la alcaldesa se mantiene únicamente en el respaldo verbal a los habitantes de Cerro Gordo.