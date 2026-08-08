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Ataque armado en Tamuín deja un muerto y un herido

Dos jóvenes fueron atacados mientras circulaban en motocicleta; uno falleció y el otro escapó.

Por Huasteca Hoy

Agosto 08, 2026 12:55 p.m.
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Foto: Archivo

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      TAMUÍN.- Dos jóvenes fueron atacados a balazos mientras circulaban en motocicleta por la colonia Salvador Nava, en Tamuín; uno pudo escapar y el otro falleció camino a un hospital.

      El occiso fue identificado como Francisco "N", de 20 años de edad y vivía en la colonia Mirasol.

      Fuentes oficiales informaron que, durante la noche del viernes, el infortunado y otro joven se desplazaban en una motocicleta sobre la calle San Luis, en la colonia Salvador Nava, cuando sufrieron el atentado.

      No hubo información sobre los agresores y, en el lugar, solo encontraron tendido en el suelo a Francisco, quien tenía heridas producidas por proyectil de arma de fuego y estaba inconsciente. Su acompañante habría escapado.

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      Socorristas auxiliaron al herido y lo trasladaron al Hospital General de Ciudad Valles; sin embargo, llegó sin signos vitales.

      Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al nosocomio para trasladar el cuerpo al Servicio Médico Legal y dio inicio a las investigaciones para tratar de esclarecer el crimen.

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