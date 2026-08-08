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Violencia psicológica, más frecuente en 33 colonias capitalinas

Se identifican también casos de violencia patrimonial, económica, física y sexual

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 08, 2026 12:45 p.m.
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Violencia psicológica, más frecuente en 33 colonias capitalinas
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      La violencia psicológica es la forma de agresión que con mayor frecuencia se detecta en las 33 colonias de San Luis Potosí donde el Ayuntamiento concentra sus acciones de prevención y atención a la violencia de género, informó Martha Orta Rodríguez, titular de la Instancia Municipal de las Mujeres.

      La funcionaria explicó que la estrategia municipal fue diseñada a partir del análisis de indicadores y estadísticas recopiladas en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), lo que permitió identificar las zonas donde era necesario enfocar los esfuerzos institucionales. Señaló que en estas colonias se implementan programas transversales orientados a prevenir, atender y reducir las distintas manifestaciones de violencia contra las mujeres.

      Orta Rodríguez indicó que, aunque existen diversos tipos de agresión, la violencia psicológica es la más común. "No solo los golpes lastiman, las palabras también", expresó al referirse a una problemática que, dijo, se manifiesta de manera constante en distintos sectores del municipio. Además, mencionó que también se han identificado casos de violencia patrimonial, económica, física y sexual.

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      La titular advirtió que aún persisten barreras para que las víctimas soliciten apoyo, principalmente porque muchas mujeres no identifican la gravedad de las situaciones que enfrentan o las consideran parte de su vida cotidiana.

      Por ello, señaló que una de las herramientas utilizadas por la dependencia es el violentómetro, mediante el cual se busca que las usuarias reconozcan los niveles de riesgo presentes en sus relaciones. Ante ello, reiteró el llamado a utilizar la línea de atención municipal 444 822 3635, donde se brinda orientación y se activan mecanismos de apoyo inmediato.

      Detalló que, cuando una persona solicita ayuda a través de esta vía o mediante el botón de auxilio, se realiza una georreferenciación para ubicar el lugar donde se encuentra y se envía personal policial para brindar atención inicial. En caso de que la víctima decida presentar una denuncia, la SSPC municipal ofrece acompañamiento durante el proceso ante la Fiscalía, mientras que la Instancia Municipal de las Mujeres mantiene seguimiento a cada caso.

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