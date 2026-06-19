Congreso , fuera de las Mesas de Construcción de Paz

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A meses del arranque del próximo proceso electoral, el Congreso del Estado permanece fuera de las Mesas de Construcción de Paz, pese a que la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social ha buscado incorporarse desde hace cuatro o cinco meses para conocer de primera mano las condiciones de seguridad en la entidad.

El presidente de la comisión legislativa, Cuauhtli Badillo Moreno, informó que solicitará formalmente al Poder Ejecutivo la inclusión del Poder Legislativo en estos espacios de coordinación, al considerar que su participación será relevante ante la proximidad de las elecciones. Señaló que actualmente en las mesas participan autoridades del Poder Ejecutivo, instancias de procuración de justicia y el Poder Judicial, mientras que el Congreso continúa

sin representación.

El legislador indicó que también se analiza la viabilidad de impulsar ajustes normativos relacionados con la protección de los procesos electorales. Explicó que ya existen reformas encaminadas a las elecciones, aunque sostuvo que la legislación debe adecuarse a las circunstancias que se presenten.

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y expresó su expectativa de que en San Luis Potosí no sea necesario implementar esquemas de custodia o protección para candidatas y candidatos.

"Como ustedes saben que la legislación es perfectible de acuerdo a las situaciones o a las circunstancias que estemos viviendo, vamos a estar muy pendientes y ojalá que en San Luis Potosí no haya necesidad de pedir respaldo o apoyo o custodia a candidatos a candidatas, creo que en San Luis Potosí se vive un ambiente positivo en el tema electoral", señaló.