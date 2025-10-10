“Congreso Calificado busca aportar al debate público”

El vocero de Ciudadanos Observando, José Guadalupe González Covarrubias, afirmó que cualquier ciudadano u organización civil tiene derecho a evaluar a las y los representantes populares, y añadió que Congreso Calificado no busca denostar a ningún legislador, sino aportar al debate público.

Dijo que la postura de la organización que representa es en un sentido propositivo: “En primer lugar, cualquier ciudadano u organización ciudadana tiene todo el derecho constitucional de evaluar a sus representantes, como dicen ser las y los diputados. Es un ejercicio que se debe respetar”.

En segundo lugar, González Covarrubias afirmó que la evaluación de Congreso Calificado “no es para denostar ni para exhibir a ningún legislador, sino para ponerles foco, pues hay algo fundamental.

Lo que no se mide, no se puede mejorar. Creo que es un ejercicio positivo, sano y completamente válido. No se hace para ver si los diputados están de acuerdo o no”.

Apuntó que quienes descalifican la evaluación no conocen el sistema de Congreso Calificado, por lo que invitó a que “todos sumemos y no se molesten; al contrario, si ven que algo es perfectible, pues que hagan sus aportes”.

El vocero agregó que Congreso Calificado tampoco es “un arma de la derecha” como recientemente declaró un legislador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pues ha habido evaluaciones en las que diputados o diputadas de este partido, han salido calificados de manera muy positiva.