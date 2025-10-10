Fuerza Popular respalda destitución de Dina Boluarte

LIMA, Perú.- Giro político en Perú, la bancada Fuerza Popular anunció que respaldará la moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, una postura previamente respaldada por otras agrupaciones como Renovación Popular, Podemos Perú y la Bancada Socialista, por lo que el parlamento podría definir su destitución en medio de una ola de violencia en el país.

En un comunicado emitido este jueves, Fuerza Popular (fujimorista, de derecha) indicó que el país vive una crisis de inseguridad y que actualmente hay una falta de liderazgo, reportó el diario El Comercio.

Las fuerzas políticas mencionadas intentan recolectar las 33 firmas necesarias para impulsar la vacancia por "incapacidad moral permanente" de Boluarte, luego del atentado a balazos contra los miembros de la orquesta Agua Marina en Chorrillos, cerca de Lima, último episodio de la violencia que agita al país.

Este jueves tres mociones distintas de vacancia contra Boluarte, fueron anunciadas en el Congreso peruano por parte de distintos partidos, siendo algunos de ellos parte del grupo de fuerzas conservadoras que han mantenido a la mandataria en el poder desde que asumió la Presidencia a finales de 2022.

Fuerza Popular anunció que votará a favor de la destitución, argumentando que es "una medida necesaria" para iniciar una nueva etapa de gobernabilidad. "El Perú no puede seguir sumido en la inseguridad y la falta de liderazgo. Aunque rete poco tiempo para concluir su mandato, no podemos permitir ni una víctima más", se lee en la misiva.

Asimismo, Fuerza Popular dijo que no aspirará a presidir ni el Congreso ni el eventual Gobierno de transición. "Otorgaremos al próximo Gobierno las facultades necesarias en materia en seguridad para enfrentar el crimen y devolver la paz a las familias peruanas", finaliza el comunicado, reproducido por RPP.

Inicialmente, Fuerza Popular solo había anunciado que impulsaría una moción de interpelación contra el ministro del Interior o, en el peor de los casos, un intento para que todo el Gabinete responda ante el pleno. Luego cambió.

Según especulaciones de la prensa nacional, la moción de vacancia podría reunir 98 votos, sobre los 130 congresistas, 12 más de los necesarios para destituir a la presidenta.

La escalada de inseguridad que jaquea al Gobierno se evidenció con el reciente tiroteo en el Círculo Militar de Chorrillos, en Lima, durante un evento masivo. La balacera generó pánico entre los asistentes y puso de manifiesto la vulnerabilidad de los espacios públicos.

Pero ese hecho fue el último de una serie de atentados y episodios violentos que han incrementado la percepción de inseguridad en la capital y otras regiones del país.

Además, el gobierno de Boluarte enfrenta una sucesión de escándalos de corrupción que han debilitado su legitimidad. En dos años de gestión, la mandataria ha estado involucrada en casos como el denominado "Rolexgate", la polémica sobre el "cofre presidencial" y la investigación por cirugías, que podría derivar en acusaciones penales por falsificación y omisión de funciones.

Además, la situación se complica por los escándalos de corrupción que involucran a su hermano Nicanor, y por las muertes registradas durante protestas sociales bajo su administración. Estos episodios han alimentado el descontento y la desconfianza hacia el Ejecutivo.

La "incapacidad moral permanente" fue la causa que ha llevado a que no logren terminar sus mandatos los presidentes Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020) y Pedro Castillo (2021-2022), quien fue detenido y encarcelado tras un fallido intento de golpe de Estado que abrió la puerta de Palacio de Gobierno a su entonces vicepresidenta, Boluarte.