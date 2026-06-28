Congreso cuestionará intervenciones de la CEDH

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Los criterios con los que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) decide intervenir y emitir pronunciamientos públicos, serán cuestionados desde el Congreso del Estado, luego de que el organismo, reaccionó de forma inmediata a un caso que involucró a la Policía Municipal de San Luis Potosí, pero no hizo lo mismo tras el operativo de la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, que dejó detenidos alrededor de una decena de manifestantes.

El presidente de la Comisión de Seguridad, Prevención y Reinserción Social, Cuauhtli Badillo Moreno, informó que solicitará a la titular de la CEDH, Giovanna Argüelles Moreno explicar los criterios que aplica para determinar cuándo pronunciarse por posibles violaciones a derechos humanos y con qué tiempos lo hace. Afirmó que, por ahora, no atribuye esa diferencia de actuación a motivos políticos, pero consideró necesario conocer los parámetros que utiliza el organismo.

Sobre el operativo en Soledad, el legislador sostuvo que la fuerza pública no debe emplearse para contener reclamos ciudadanos, particularmente cuando se trata de una manifestación por la falta de agua potable. Agregó que el Congreso revisará si durante la intervención policial se respetaron los protocolos de actuación, los derechos humanos y la libertad de manifestación.

También señaló que los hechos registrados tanto en Soledad como en la capital evidencian la necesidad de emplear la capacitación de las policías municipales en materia de derechos humanos, perspectiva de género y uso de la fuerza. Indicó que las corporaciones deben actuar conforme a los protocolos y garantizar el ejercicio de la libre manifestación cuando las protestas se desarrollen de manera pacífica.

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Las declaraciones surgieron un día después de que habitantes de varias colonias de Soledad bloquearan la avenida San Lorenzo para exigir el restablecimiento del servicio de agua potable. La protesta concluyó con un operativo de la Guardia Civil Municipal y la detención de varios manifestantes, lo que derivó en cuestionamientos sobre la actuación policial y en señalamientos por presuntas violaciones a derechos humanos.