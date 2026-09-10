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Congelan iniciativa para darle autonomía al PJE

Se propone asignarle un porcentaje fijo del presupuesto estatal

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 10, 2026 03:00 a.m.
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Congelan iniciativa para darle autonomía al PJE
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      El Congreso mantiene sin dictamen, desde marzo de 2024, una iniciativa que busca garantizarle autonomía presupuestal al Poder Judicial mediante un piso mínimo de 3% del presupuesto estatal. Más de dos años después, la propuesta continúa en el proceso legislativo y la Junta de Coordinación Política (Jucopo) no ha establecido una fecha para resolverla.

      Congreso mantiene iniciativa para autonomía presupuestal del Poder Judicial

      La iniciativa fue presentada por el abogado José Mario de la Garza Marroquín y la entonces diputada Ema Idalia Saldaña Guerra. El planteamiento busca que los recursos del Poder Judicial no dependan cada año de las decisiones presupuestales del Ejecutivo y el Legislativo, mediante una asignación mínima establecida en la legislación.

      De la Garza Marroquín señaló que entre 2016 y 2026, el presupuesto estatal aumentó 78%, mientras que el correspondiente al Judicial creció 48%. A esto se suma la carga de trabajo: durante 2024 ingresaron 42 mil 184 asuntos y el año cerró con 41 mil 950 pendientes.

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      Revisión y dictamen de la iniciativa en la Junta de Coordinación Política

      Ante ello, el diputado Héctor Serrano Cortés, secretario de la Jucopo, explicó que las propuestas ciudadanas deben ser revisadas por los asesores legislativos antes de avanzar. Señaló que algunas iniciativas presentan imprecisiones y requieren una revisión especializada en derecho parlamentario.

      Sobre la autonomía presupuestal del Judicial, indicó que la propuesta continúa presentada, sin precisar cuándo será dictaminada.

      "Yo creo que el derecho parlamentario es muy especializado y con esto no quiero decir que no se revise cualquier propuesta ciudadana, pero tiene que revisarla los asesores", señaló el legislador del PVEM.

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