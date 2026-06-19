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Construirán albergues para niñas y niños migrantes

Por Rubén Pacheco

Junio 19, 2026 03:00 a.m.
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Construirán albergues para niñas y niños migrantes
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      La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA), ejercerá este año 2 millones 664 mil 150 pesos para trabajos de fortalecimiento para el Centro de Asistencia Social (CAS) "Un Refugio en el Camino", enfocado a asistencia de niñez y adolescencia migrante.

      Mediante el Acuerdo SNDIF/CP/AC/2026/SE-01/003, la federación decidió financiar el proyecto PROY-CC-2026-028 presentado por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 

      El Sistema Nacional DIF precisó que solicitará información y/o realizará visitas aleatorias de monitoreo al establecimiento asistencial, a fin de conocer el estado que guarda el mismo y el progreso de la obra.

      Con las obras en el albergue, se busca atender las necesidades niñas, niños y adolescentes migrantes acompañados y no acompañados, a través del mantenimiento, reacondicionamiento, habilitación, ampliación y remodelación de los espacios de alojamiento.

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      Y otras estrategias de trabajo que resulten relevantes para mitigar la situación de vulnerabilidad de los NNA migrantes, así como el otorgamiento de cuidados de hidratación, alimentación, higiene, atención sanitaria, entre otros, hasta en tanto se resuelve su situación migratoria en el procedimiento administrativo migratorio", expuso.

      Dicho inmueble, donde se invirtieron 100 millones de pesos, fue inaugurado el 10 de marzo del 2023 por el Gobierno del Estado, derivado de la migración centroamericana, proveniente de Guatemala, Honduras y El Salvador.

      El 26 de octubre del 2023, José Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General de Gobierno del Estado, pidió ayudar "con mesura" a personas migrantes y aseguró que "no es correcto" que se queden a residir por un tiempo prolongado en la entidad.

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