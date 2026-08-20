Construirían un colector en la avenida M. J. Othón

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El Ayuntamiento de San Luis Potosí contempla la construcción de una obra de captación pluvial sobre la calle Manuel José Othón como parte de las acciones para atender los problemas de acumulación de agua que se presentan en el puente ubicado junto a la Alameda Juan Sarabia. Así lo informó el director de Obras Públicas, Eustorgio Chávez Garza.

El funcionario explicó que la intervención forma parte de los trabajos de pavimentación que recientemente comenzaron en esa vialidad. Detalló que antes de llegar al puente se instalará un sistema de captación que permitirá recibir y conducir parte del agua de lluvia, con el objetivo de disminuir los encharcamientos que se registran durante precipitaciones intensas.

Chávez Garza señaló que esta infraestructura fue contemplada desde la planeación de la obra y que se espera que contribuya a mitigar uno de los puntos donde con frecuencia se presentan afectaciones a la circulación vehicular cuando se registran tormentas.

Respecto a otros puntos de la ciudad donde también se reportan acumulaciones de agua, indicó que personal de Interapas realiza estudios y análisis para determinar las soluciones más adecuadas en cada caso, ya que las condiciones hidráulicas varían de una zona a otra.

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El director de Obras Públicas agregó que las 19 obras recientemente liberadas por las autoridades correspondientes corresponden principalmente a pavimentaciones nuevas y que cada proyecto incluye una revisión particular de aspectos relacionados con el manejo de aguas pluviales, ya sea mediante obras de captación o adecuaciones complementarias para reducir riesgos de inundación.