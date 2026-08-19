Investigan a "Tecmol" por tala en márgenes del río Valles
Romero Calzada tenía la intención de hacer del sitio un lugar con interés comercial y turístico
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CIUDAD VALLES.- El aspirante del PVEM a la presidencia municipal, José Luis Romero Calzada, el "Tecmol", arrasó con vegetación y árboles en la orilla del río en Santa Rosa para incentivar el comercio y la visita turística, no obstante, la Conagua inició un procedimiento legal.
La tarde del martes 18 de agosto, Romero Calzada desbrozó y taló parte de la maleza y arboleda que crecía a la orilla del Río Valles con la intención de hacer del sitio un lugar con interés comercial y turístico y lanzó las acostumbradas saetas al Gobierno de David Medina Salazar, por haber descuidado ese lugar que comparten el ejido La Diana, la colonia Praderas del Río y Santa Rosa.
La margen del río es jurisdicción de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y por eso se le preguntó al delegado de esta dependencia federal, Darío Fernando González Castillo sobre esas acciones y refirió que nadie avisó sobre el chapoleo y corte de árboles, por eso su oficina tomó cartas en el asunto y aparentemente la Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) también harían lo propio.
González Castillo dijo que, de inicio, personal a su cargo hizo una visita de inspección y "posterior se inicia un procedimiento sancionatorio, que puede culminar en multas hasta de un millón 900 mil pesos".
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