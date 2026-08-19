Tras marcha, Fiscalía recibe a familiares de dos víctimas

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Familiares de Salvador, estudiante universitario asesinado el pasado 7 de agosto en la colonia Rural Atlas, y de Zahid, adolescente herido el 29 de abril en la colonia Satélite, se reunieron con autoridades de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP).

El encuentro se realizó después de la marcha pacífica encabezada por familiares y compañeros de las víctimas en la capital potosina.

Posteriormente, ambas familias acudieron al edificio central de la Fiscalía, donde fueron recibidas por el vicefiscal Carlos Alejandro Ponce Rodríguez.

Durante la reunión, el funcionario presentó información sobre los avances de ambas investigaciones y las acciones emprendidas por la Policía de Investigación para identificar y llevar ante la justicia a las personas responsables.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Salvador perdió la vida el 7 de agosto de 2026, luego de los hechos registrados en la colonia Rural Atlas. Zahid resultó lesionado el 29 de abril, durante una agresión ocurrida en la colonia Satélite.

La Fiscalía informó que las investigaciones permanecen abiertas, aunque no precisó cuáles son los avances obtenidos, si existen personas identificadas o si se han solicitado órdenes de aprehensión.

La institución aseguró que mantendrá comunicación con las familias durante el desarrollo de ambos casos.