Realiza JEC labores de conservación en la Vía Alterna
Las cuadrillas trabajan en los primeros cinco kilómetros de la vialidad que conecta con el Eje 122 de la Zona Industrial
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La Junta Estatal de Caminos (JEC) realiza trabajos de conservación en los primeros cinco kilómetros de la Vía Alterna, informó el Gobierno del Estado.
Las labores consisten en desmonte, chapoleo y limpieza de los laterales para mantener despejada la vialidad y reducir riesgos para los automovilistas.
La Vía Alterna conecta con el Eje 122 de la Zona Industrial y funciona como una ruta adicional para los trabajadores que se trasladan hacia ese sector de la capital potosina.
El titular de la JEC, Francisco Reyes Novelo, informó que las labores se realizan de manera permanente, especialmente ante el aumento del flujo vehicular hacia los centros de trabajo de la Zona Industrial.
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De acuerdo con la dependencia, los trabajos buscan conservar las condiciones de circulación y contribuir a reducir la carga vehicular sobre la carretera federal 57.
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