Video | Exigen justicia para víctimas de recientes ataques armados

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Para demandar justicia, detener a los culpables y lograr el esclarecimiento de los hechos, familiares y amigos de dos víctimas de hechos armados en la capital potosina, se unieron en una manifestación por calles del Centro Histórico.

La movilización convocada en redes sociales por Gabriel Salvador "Salvita" Martínez Flores, estudiante de 21 años de la Facultad de Derecho de la UASLP, asesinado el pasado 7 de agosto en la colonia capitalina Rural Atlas, fue la pauta para que parientes de un niño baleado en abril pasado en la colonia Satélite se sumaran a la protesta para exigir celeridad en las investigaciones ministeriales.

Zaid, niño de 12 años, fue agredido el pasado 29 de abril, a manos de tres sujetos en motocicleta, quienes dispararon en varias ocasiones al taller mecánico donde se encontraba con su familia.

Su tío, Alfredo Lemus, refirió que la Fiscalía General del Estado (FGE) ya tiene información de tres implicados, derivado de testimonios, declaraciones y videos de cámaras de videovigilancia, sin embargo, sigue sin agilizar el caso. Incluso, señaló que Oziel N. de 19 años, uno de los presuntos responsables se encuentra amparado.

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A su vez, una joven familiar de "Salvita", describió la vida del joven universitario, quien destacó por su resiliencia para sobreponerse a las adversidades, dedicarse a la universidad, al deporte y a su familia.

?? | Exigen justicia por dos recientes asesinatos en #SLP

La caravana avanzó por calles el centro hacia la FGE en Eje Vial

Toda la información: ??https://t.co/LqIm8mYcQu pic.twitter.com/zLUVLGF8pY — Pulso Online (@pulso_mx) August 19, 2026

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Al igual que el otro asunto, exigió que la Fiscalía dé con los criminales, brinde un trato humanitario y que Gabriel Salvador no se "convierta en una cifra más" de la incidencia delictiva.

El contingente inició la movilización en la calle Tomasa Estévez, en las inmediaciones de la Facultad de Derecho y se dirige por la avenida Venustiano Carranza hacia la sede la Fiscalía General del Estado (FGE).