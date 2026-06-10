Consumo de alcohol y drogas detonan en homicidios

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El consumo de alcohol y drogas continúa siendo uno de los principales detonantes de las riñas que se registran en San Luis Potosí, particularmente en la Zona Metropolitana, donde en algunos casos estos enfrentamientos han derivado incluso en homicidios por arma de fuego, reconoció el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal, Jesús Juárez Hernández.

Luego de que en las últimas semanas los reportes oficiales de la dependencia han documentado diversos hechos de violencia entre particulares, el funcionario señaló que detrás de estos incidentes existe un patrón recurrente relacionado con el abuso de bebidas alcohólicas y sustancias ilícitas.

"Yo creo que lo hemos estado viviendo y comentando. El problema es el consumo de alcohol en un primer lugar, y en un segundo lugar es el consumo de sustancias ilícitas", declaró el secretario, al ser cuestionado sobre el incremento de riñas reportadas principalmente en la capital potosina y municipios conurbados.

Ante este escenario, Juárez Hernández afirmó que la estrategia de seguridad se mantiene enfocada en el combate al narcomenudeo mediante operativos coordinados entre la Guardia Civil Estatal y las corporaciones municipales. Destacó acciones como los dispositivos Convoy y Cazador, los cuales, aseguró, han permitido fortalecer la presencia policial y concretar un número importante de detenciones durante el presente año.

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El titular de la SSPC sostuvo que actualmente San Luis Potosí se ubica entre las entidades con mayores resultados en el combate al narcomenudeo y aseguró que diariamente se realizan más de 30 detenciones en conjunto entre la Guardia Civil Estatal y las policías municipales. Añadió que estas acciones han contribuido a contener los delitos de alto impacto vinculados con grupos criminales, aunque reconoció que la violencia asociada al consumo de alcohol y drogas continúa representando uno de los principales retos para las autoridades de seguridad.