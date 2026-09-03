Reporta gobierno derrama de 6 mil mdp por la Fenapo

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Los 10 millones de personas que ingresaron en los 24 días de la edición 2026 de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), se contabilizaron a través de las cámaras de videovigilancia, afirmó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Declaró que la contabilización del aforo acumulado no se da a través de algún dispositivo que se le oprime un botón por cada persona ingresada, sino mediante el software que incluye la tecnología de videovigilancia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

"Son los conteos que nosotros tenemos. Tenemos nuestras cámaras... van haciendo conteos; todo está digitalizado", sostuvo.

Además de los 10 millones de visitantes al complejo ferial, reportó que, hasta el momento se acumula una generación de ganancias por más de 6 mil millones de pesos, distribuidas en los diferentes sectores económicos.

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Aseveró que derivado de un reporte de las diferentes cámaras empresariales de comercio, hotelería, turismo, transporte, combustible y otros giros, se genera una base de datos que arroja una estimación del impacto económico por el desarrollo de la Fenapo.

"La convivencia de los potosinos, es no sé... como un santuario ir a la feria. Veías a los niños casi todos los días, agarraban todo el mes de 'party' y se la pasaron muy bien y más que un aspecto económico, un aspecto de felicidad", opinó.