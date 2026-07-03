Continúa la apertura de Centros de Desarrollo y Aprendizaje: ETM

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En la capital potosina se mantiene el proceso de relanzamiento de los Centros de Desarrollo y Aprendizaje, con el objetivo de fortalecer el tejido social en las colonias y ampliar la oferta de actividades gratuitas para la población, informó el titular de la Secretaría de Bienestar Municipal, Edmundo Azael Torrescano Medina.

El funcionario explicó que estos espacios comunitarios han sido reactivados como puntos de convivencia donde se promueven actividades deportivas, culturales y formativas, entre ellas box, fútbol, básquetbol y voleibol, además de talleres de bisutería, arte y belleza, con la intención de generar alternativas de desarrollo en zonas de la ciudad.

Detalló que actualmente operan 13 Centros de Desarrollo y Aprendizaje en distintas colonias de la capital, los cuales están siendo impulsados con una agenda más amplia de actividades, por lo que llamó a la ciudadanía a mantenerse atenta a la programación que se difunde a través de redes sociales para participar en los distintos talleres.

Como parte de esta estrategia, señaló que se prepara un campamento de verano gratuito dirigido a niñas y niños de entre 6 y 12 años, en el que se contemplan actividades recreativas, visitas al cine y al zoológico, además de dinámicas lúdicas que permitan a los menores contar con espacios

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seguros durante el periodo vacacional.

Finalmente, Torrescano Medina adelantó que se prevé la apertura de nuevos Centros de Desarrollo y Aprendizaje en la delegación La Pila, proyecto que forma parte de la estrategia de expansión de estos espacios comunitarios y que será definido en su momento por el alcalde Enrique Galindo Ceballos.