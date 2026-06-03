Continuarán las lluvias fuertes en la capital

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Las autoridades municipales de San Luis Potosí, alertaron que durante la presente semana, continuarán registrándose lluvias atípicas de moderadas a fuertes, principalmente durante las tardes y noches, por lo que hicieron un llamado a la población a extremar precauciones y mantenerse atenta a los avisos oficiales para prevenir riesgos.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Ayuntamiento capitalino, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que la lluvia registrada la noche del lunes forma parte de un patrón meteorológico que podría repetirse con mayor frecuencia en los próximos días. Explicó que se esperan precipitaciones intensas en distintos puntos de la ciudad, por lo que es necesario que los automovilistas conduzcan con precaución y respeten las indicaciones de las autoridades.

El funcionario detalló que, tras las afectaciones ocasionadas por las lluvias recientes, la mayoría de las vialidades que presentaron cierres ya fueron reabiertas. Indicó que Río Santiago y el bulevar Jacobo Payán ya se encuentran en operación normal, mientras que el único punto que permanecía cerrado era la glorieta de la salida a Guadalajara, donde personal de diversas dependencias realizaba labores de limpieza para restablecer las condiciones de seguridad.

Por su parte, el encargado de despacho de la Dirección de Protección Civil Municipal, Alejandro Polanco Acosta, reiteró que existe pronóstico de lluvias atípicas durante esta semana y destacó que estos fenómenos suelen presentarse de manera intensa en periodos cortos de tiempo, lo que dificulta su control. Añadió que durante la madrugada se atendieron reportes por la caída de algunos árboles, los cuales fueron retirados sin mayores contratiempos.

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El funcionario aseguró que las dependencias municipales se mantienen en alerta máxima y continúan con trabajos de desazolve en puntos estratégicos de la ciudad. Además en la Delegación La Pila, las coordinaciones de Servicios Municipales y Obras Públicas realizaron labores de poda y retiro de vegetación, así como la limpieza del canal Dámaso, para evitar que materiales arrastrados por la corriente obstruyan puentes peatonales y vehiculares durante las próximas lluvias.