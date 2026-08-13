Contraloría libera 19 licitaciones para obras

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La liberación de 19 procesos de licitación que permanecían pendientes ante la Contraloría General del Estado permitirá al Ayuntamiento de San Luis Potosí avanzar con un paquete que contempla 69 obras, informó el titular de la Dirección de Obras Públicas, quien señaló que los proyectos comenzarán a ejecutarse una vez concluido el procedimiento administrativo correspondiente.

El funcionario explicó que, a partir de la liberación de cada proceso, deben transcurrir alrededor de 45 días para completar las distintas etapas de la licitación antes de dar el arranque formal a las obras. Aclaró que no habrá una reconfiguración del programa, ya que los recursos se mantendrán destinados a los proyectos que fueron planteados originalmente.

Entre las 19 obras liberadas se encuentran el puente vehicular de Fray Diego de la Magdalena y Hernán Cortés, la segunda etapa de rehabilitación de la Calzada de Guadalupe, un skatepark en la zona de El Rosedal y la construcción de un centro deportivo en La Garita. También se incluyeron trabajos de continuidad en el Eje 140 y rehabilitaciones en distintos ejes de la Zona Industrial.

El paquete contempla además un puente vehicular en la zona de Pozuelos para comunicar la calle Puebla con esa comunidad, un tanque de almacenamiento de agua en Lomas Bellas y trabajos de pavimentación en vialidades como Amatista. Estas obras forman parte de los proyectos que se encontraban a la espera de la liberación de sus procesos de licitación.

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Con la incorporación de estas 19 obras, el Ayuntamiento busca avanzar hacia el arranque del total de 69 proyectos previstos. El titular de Obras Públicas señaló que los trabajos conservarán los planteamientos y recursos originales, por lo que ahora el siguiente paso será completar los aproximadamente 45 días que requiere cada proceso antes de comenzar con la ejecución.