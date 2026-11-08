Contratación de personas discapacitadas está lejos de objetivos deseados: STPS

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Las empresas de San Luis Potosí han mostrado mayor disposición para contratar a personas con discapacidad, la incorporación de este sector al mercado laboral, todavía está lejos de alcanzar los niveles deseados, reconoció Crisógono Sánchez Lara, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

El funcionario informó que durante 2026 se han realizado tres ferias de empleo enfocadas en este sector, como parte de una estrategia para vincular a los solicitantes con empresas de acuerdo con sus capacidades, preparación y experiencia. Sin embargo, admitió que el número de personas colocadas todavía no es el que se busca alcanzar, aunque no precisó cifras de contrataciones.

Sánchez Lara señaló que un número importante de empresas ha comenzado a abrir espacios para estos trabajadores y aseguró que existe mayor sensibilidad del sector empresarial para aprovechar sus habilidades. Indicó que la estrategia no se limita a personas con discapacidad, sino que también contempla a adultos mayores, mujeres, jóvenes y personas privadas de la libertad, quienes enfrentan dificultades para acceder a un empleo.

Añadió que la dependencia también impulsa el modelo de educación dual para acercar a estudiantes de nivel medio superior y universitario al sector productivo, con la intención de que adquieran experiencia durante su formación y puedan incorporarse a un empleo formal al concluir sus estudios.

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