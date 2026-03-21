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Contratar firma desvirtuará la consulta indígena

Advirtió el Observatorio Indígena Mesoamericano

Por Ana Paula Vázquez

Marzo 21, 2026 03:00 a.m.
A
Contratar firma desvirtuará la consulta indígena

Juan Felipe Cisneros Sánchez, del Observatorio Indígena Mesoamericano, advirtió que el Congreso del Estado de San Luis Potosí estaría incurriendo en un enfoque que desvirtúa la naturaleza de la consulta indígena, al considerar la contratación de una empresa encuestadora para dar cumplimiento a sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Propuesta del Congreso y críticas de especialistas

La discusión se centra en la propuesta impulsada en el Congreso por el diputado Héctor Serrano, que contempla recurrir a una firma para diseñar y ejecutar el ejercicio de consulta. La alternativa ha sido cuestionada por especialistas y actores indígenas, quienes advierten que este tipo de instrumentos corresponde a mediciones de opinión y no a mecanismos de consulta en términos constitucionales.

Naturaleza y alcance de la consulta indígena

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Cisneros Sánchez señaló que la consulta indígena, reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Consulta Indígena para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, implica un proceso de carácter colectivo en el que las comunidades son sujetos de derecho público.

En ese sentido, afirmó que no se trata de levantar muestras estadísticas, sino de establecer un diálogo entre autoridades estatales y autoridades tradicionales.

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