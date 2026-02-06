Contrató la FGE espectaculares fantasma: IFSE

En el ejercicio fiscal 2024, la Fiscalía General del Estado (FGE), generó un posible daño al erario por 266 mil 296 pesos, de cuya irregularidad destacó el pago de renta de espectaculares sin evidencia documental que acredite la recepción de los servicios contratados ese año.

Así lo reveló la auditoría AEFPO-32-FGE-2024, elaborado por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) en el informe individual de resultados de la fiscalización de la cuenta pública de 2024.

La afectación documentada en el pliego AEFPO-32-FGE-2024-01-002 por 154 mil 584 pesos correspondieron a la contratación de cursos y el pago de renta de espectaculares en zona centro, zona huasteca, zona altiplano y zona media, los cuales no presentan evidencia documental que acredite la recepción de los servicios contratados

En tanto, en el pliego AEFPO-32-FGE-2024-01-001 expuso que el descuento por concepto de sueldos y prestaciones pagados en exceso a un trabajador, por un importe de 11 mil 845 pesos, sin embargo, la FGE justificó los pagos con fecha posterior a la baja definitiva de los trabajadores por un importe de 80 mil 740 pesos, lo que consideró un posible daño a la hacienda estatal.

Complementó que a 13 trabajadores dados de baja se continúan pendientes de finiquitar la relación laboral, por lo que se observa que existe demora en la emisión y pago de sueldos, lo que podría generar impacto presupuestal y laudos desfavorables.

Constató que realizó 118 bajas de trabajadores de base y de confianza derivado de renuncias, jubilaciones, pensión por invalidez, fallecimiento o por término de la relación laboral, de los cuales a cinco se les realizaron pagos por concepto de sueldos y prestaciones posterior a la fecha de baja definitiva por un importe de 92 mil 586 pesos.

Sobresalió que, de 91 expedientes de personal de base y honorarios, se verificó que no existe parentesco con directivos y/o jefes de departamento, sin embargo, carecen de currículum, Clave Única de Registro de Población (CURP), comprobante de domicilio, identificación oficial, carta de no antecedentes penales, certificado médico, constancia de situación fiscal y número de seguro social.