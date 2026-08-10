Convocan a estancia universitaria en Canadá
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Hasta 15 universitarias potosinas tendrán la oportunidad de viajar a Canadá para realizar una estancia académica en la
Universidad de Waterloo, Ontario, como parte del programa Go Abroad: Learning for Sustainability 2027 (GOALS), cuya convocatoria ya fue abierta por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (Copocyt).
La estancia se llevará a cabo del 9 al 27 de agosto de 2027 y permitirá a las participantes desarrollar proyectos relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), además de trabajar en propuestas para atender problemáticas globales y fortalecer sus habilidades de liderazgo.
Uno de los principales atractivos para las estudiantes es que el programa contempla los gastos de la estancia, incluido el transporte aéreo de ida y vuelta, traslados terrestres en Canadá, alojamiento en residencia universitaria, tres alimentos diarios y acceso a los servicios de salud de la Universidad de Waterloo.
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En el proceso de selección tendrán preferencia las estudiantes que actualmente estén inscritas o hayan egresado de la edición 2026 del programa ADA, por lo que este antecedente será tomado en cuenta para definir a las participantes.
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