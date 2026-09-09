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Coparmex capacitará a jóvenes empresarios

Por Martín Rodríguez

Septiembre 09, 2026 03:00 a.m.
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Coparmex capacitará a jóvenes empresarios
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      Empresarios jóvenes anunciaron una gira de trabajo por escuelas públicas y privadas, para capacitar a los futuros profesionistas en emprendimiento y nacimiento de empresas, cumpliendo los estándares de calidad y los requisitos legales para asegurar su soporte, informó Alonso Merino Chávez Valdespino, nuevo presidente de Jóvenes Coparmex para el período 2026-2028.

      El nuevo dirigente empresarial juvenil que tomó protesta este lunes por la tarde, advirtió que las empresas ligadas a la Inteligencia Artificial son las que ofrecen las mejores promesas de supervivencia, y para ellos será necesario capacitar en uso de herramientas y tecnologías a jóvenes, pero también a empresarios que deseen modernizar sus procesos.

      El plan consiste en la visita a las universidades para formar capítulos universitarios de Coparmex, lo que no es sinónimo de que no puedan recibir a jóvenes que no estudien en las universidades públicas o privadas, pero que también desean consolidar la apertura de una empresa. 

      El también investigador en materia de Inteligencia Artificial y uso de herramientas para el emprendimiento, dijo que el mundo no debe estar limitado a poder vender, sino también a potenciar los emprendimientos que cada quien tiene que manejar pero que deben ir emparejados con acompañamiento, para evitar que las empresas se queden nada más en el intento. 

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      Incluso, la capacitación para la apertura de empresas revisará cada caso para saber si a una persona joven le conviene mantenerse como persona física con actividad empresarial o en su caso, crear una sociedad mercantil para la apertura de su negocio, con independencia de las normas técnicas para la sostenibilidad de la oferta de su producto o servicio.

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