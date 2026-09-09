Coparmex capacitará a jóvenes empresarios

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Empresarios jóvenes anunciaron una gira de trabajo por escuelas públicas y privadas, para capacitar a los futuros profesionistas en emprendimiento y nacimiento de empresas, cumpliendo los estándares de calidad y los requisitos legales para asegurar su soporte, informó Alonso Merino Chávez Valdespino, nuevo presidente de Jóvenes Coparmex para el período 2026-2028.

El nuevo dirigente empresarial juvenil que tomó protesta este lunes por la tarde, advirtió que las empresas ligadas a la Inteligencia Artificial son las que ofrecen las mejores promesas de supervivencia, y para ellos será necesario capacitar en uso de herramientas y tecnologías a jóvenes, pero también a empresarios que deseen modernizar sus procesos.

El plan consiste en la visita a las universidades para formar capítulos universitarios de Coparmex, lo que no es sinónimo de que no puedan recibir a jóvenes que no estudien en las universidades públicas o privadas, pero que también desean consolidar la apertura de una empresa.

El también investigador en materia de Inteligencia Artificial y uso de herramientas para el emprendimiento, dijo que el mundo no debe estar limitado a poder vender, sino también a potenciar los emprendimientos que cada quien tiene que manejar pero que deben ir emparejados con acompañamiento, para evitar que las empresas se queden nada más en el intento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Incluso, la capacitación para la apertura de empresas revisará cada caso para saber si a una persona joven le conviene mantenerse como persona física con actividad empresarial o en su caso, crear una sociedad mercantil para la apertura de su negocio, con independencia de las normas técnicas para la sostenibilidad de la oferta de su producto o servicio.