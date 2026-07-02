Presentan distintivo para promover productos potosinos

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Durante el Foro sobre la Política Económica de Fortalecimiento del Consumo Local, la Secretaría de Desarrollo Económico presentó el distintivo "Hecho en San Luis Potosí México", con el que busca promover productos elaborados en la entidad.

De acuerdo con el comunicado, el distintivo estatal está alineado al programa nacional "Hecho en México" y pretende fortalecer la identidad, promoción y comercialización de productos locales, principalmente de micro, pequeñas y medianas empresas.

El secretario de Desarrollo Económico, Mario García Valdez, señaló que la estrategia contempla acciones de capacitación, vinculación y acompañamiento para empresas potosinas que buscan ampliar su presencia en el mercado.

En el foro también se entregaron certificados del distintivo "Hecho en México" a empresas locales. Según la dependencia, la medida busca facilitar el acceso de productos potosinos a nuevos mercados y oportunidades comerciales.

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En el encuentro participaron funcionarios de la Secretaría de Economía del Gobierno de México, entre ellos Bárbara Botello y Salomón Rosas, así como el diputado local Emilio Rosas.

García Valdez sostuvo que una mayor presencia de productos locales en el mercado permitiría que parte de la derrama económica permanezca en San Luis Potosí.