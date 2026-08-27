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Criminales buscan entrar a territorio potosino: JJH

En la última semana van cerca de 20 detenciones, revela

Por Rubén Pacheco

Agosto 27, 2026 03:00 a.m.
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Criminales buscan entrar a territorio potosino: JJH
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      Después de reforzar la presencia policial en el municipio de Ciudad Valles por el recrudecimiento de ataques a infraestructura de videovigilancia, la Guardia Civil Estatal (GCE), reportó en la última semana hubo cerca de 20 detenciones de narcomenudistas e integrantes de una célula delictiva que pretende ingresar a dicha municipalidad. 

      En entrevista, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), admitió que la "realidad ahí está y no la podemos negar", es decir, grupos delincuenciales buscan insertarse en territorio potosino. 

      Puntualizó que, mientras la mayoría de las personas arrestadas en la región Huasteca proceden del estado de Tamaulipas, las detenidas en la frontera con Guanajuato provienen del estado de Jalisco.

      "Estos sucesos, pues lo que nos hacen, es redoblar los esfuerzos y sube la estadística de detenidos, derivado de la venta de droga y estos eventos (daño a la tecnología)", subrayó.  

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      Aclaró que la Policía de Investigación (PDI) será la autoridad responsable de valorar si todavía faltan criminales por detener, definir la identidad y determinar el modus operandi, a fin de seguir con los operativos de disuasión.

      "Ya en Ciudad Valles hemos tenido algunos operativos que han dado resultado, sobre todo, detenidos por posesión de droga y algunos participantes de estos intentos de agresiones de sacar de servicio nuestra tecnología que tenemos implementada en la Huasteca", remató.

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