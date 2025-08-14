Crisis pega a comercios por Fenapo: Canacope

Armando Reyes Sías, presidente de la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño (Canacope) en San Luis Potosí expresó que la Feria Nacional Potosina (Fenapo) sí genera una baja en las ventas de los negocios afiliados, por lo que solicitó al gobierno estatal algún esquema de apoyos para sobrellevar la crisis que se prolonga por casi un mes.

“Para nosotros es un evento malo en el sentido de que la gente junta sus ahorros para irse a disfrutar de la feria allá en las instalaciones, sin embargo, sabemos que se trata de una tradición que incluye la festividad del santo patrono de la ciudad y eso lo respetamos, pero sí… las ventas caen hasta en un 40 por ciento”, dijo el entrevistado.

En teoría, algunos afiliados a la Canacope cuyos negocios se ubican cerca del recinto ferial estarían registrando más ventas por un mayor flujo de personas, sin embargo, Reyes Sías comentó que el tráfico de vehículos es un problema y la falta de estacionamiento también, ya que muchos automotores se estacionan donde pueden y en muchos casos obstruyen la visibilidad de algunos comercios.

Algunos comerciantes en pequeño criticaron que, este año, el Patronato de la Fenapo se apropió de la venta y distribución de diversos insumos como los desechables y las botellas de agua purificada, por lo que el margen de participación y ganancia en la Fenapo se vio drásticamente reducido.

