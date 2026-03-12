Cuestiona AMPI amago de regular rentas domésticas

La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) pidió formalmente la inclusión en el diálogo en el proceso de reforma del Código Civil para regular el costo del arrendamiento en San Luis Potosí, cuestionando que el alza anual de las rentas se tope con el aumento inflacionario, indicó el presidente del organismo empresarial Neil Castro Ortega.

AMPI cuestiona límite inflacionario en aumento de rentas

En entrevista, el representante inmobiliario señaló que no es lo mismo subir una renta conforme a la inflación a una casa de interés social que hacerlo en un fraccionamiento donde a los colonos les cuesta el mantenimiento, la seguridad, las amenidades y una serie de costos extras que se disparan, pero que procuran el bienestar de los inquilinos, advirtió el presidente del organismo empresarial Neil Castro.

"Tratar de meter un tráiler donde cabe un vochito no se va a poder", comentó en referencia a una iniciativa para modificar el artículo 2282 del Código Civil para establecer como límite del alza anual de las rentas el nivel de inflación del año anterior.

Propuesta para considerar costos operativos en fraccionamientos

"En este último tipo de fraccionamientos, dirían que el alza de la renta se exprese en términos del índice de precios al consumidor, pero ¿luego cómo voy a cobrar lo que me subieron de los gastos operativos?", cuestionó Castro Ortega.

Añadió que el mantenimiento no puede ligarse al índice inflacionario, porque presenta múltiples imprevistos que obligan a mantener un costo de renta adecuado según las necesidades operativas y por lo tanto no puede ser incluido en un proyecto generalista.

Consideró necesario revisar ese perfil operativo de los fraccionamientos donde es posible rentar vivienda, de manera que un eventual reforma considere fórmulas relacionadas con el gasto que genera la diferencia de viviendas según el tipo de fraccionamiento del que se trate.

Añadió que si bien se habla del sector de interés social, pero si se pretende aplicar de manera pareja, es un hecho que no va a funcionar.