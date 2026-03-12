Irá Morena por Plan B en elecciones

Tras el rechazo a la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum en la Cámara de Diputados, la dirigente estatal de Morena en San Luis Potosí, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, acusó contradicción entre los partidos que aseguran respaldar al gobierno federal, pero votaron en contra de la iniciativa y adelantó que el movimiento buscará avanzar con un "plan B".

El dictamen fue desechado al no alcanzar mayoría calificada: Morena reunió 259 votos a favor, frente a más de 234 en contra y una abstención. Entre quienes rechazaron la propuesta estuvieron legisladores de partidos aliados, como el PVEM y PT, así como los de oposición del PAN, PRI y MC.

Para Rodríguez Velázquez, la votación refleja intereses políticos dentro del propio sistema legislativo. "Hay gente que se la ha vivido en las cámaras brincando de un lugar a otro y quieren seguirle así", dijo al señalar que la reforma buscaba modificar prácticas dentro del Congreso y obligar a legisladores a tener mayor presencia en territorio.

La dirigente morenista también cuestionó que algunos actores políticos afirmen respaldar al gobierno federal mientras bloquean la iniciativa. "Es contradictorio, absolutamente contradictorio", afirmó al referirse al coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, quien dijo estar "al 100 por ciento con la presidenta y al 200 por ciento con el pueblo".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Tras el revés legislativo, sostuvo que Morena buscará impulsar cambios por otra vía. "Nos vamos al plan B", dijo al señalar que la estrategia podría consistir en modificar artículos de leyes secundarias, como ocurrió durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador cuando no se contaba con los votos suficientes para aprobar reformas de mayor alcance.

En medio del debate político, Rodríguez Velázquez también retomó la postura de la dirigencia nacional de Morena sobre el nepotismo en candidaturas.