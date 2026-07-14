logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LA MEMORIA COMO TERRITORIO

Fotogalería

LA MEMORIA COMO TERRITORIO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Dan de baja a corrupta agente

La oficial fue grabada recibiendo una "mordida" en la Carr. 57

Por Rolando Morales

Julio 14, 2026 03:00 a.m.
A
Dan de baja a corrupta agente
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Una oficial de Policía Vial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital fue dada de baja luego de que una investigación interna determinó que incurrió en una conducta contraria a los principios que rigen el servicio público, tras la difusión de un video en redes sociales en el que presuntamente recibía un soborno.

      El titular de la SSPC, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó previamente que ordenó al área de Asuntos Internos iniciar de inmediato la investigación, para lo cual fueron revisadas las grabaciones de la cámara de la patrulla y de las bodycams utilizadas por los elementos. En ese momento adelantó que ya existía un resultado, aunque indicó que sería dado a conocer una vez concluido el procedimiento.

      Más tarde, la corporación confirmó que la revisión del material videográfico permitió acreditar una actuación incompatible con el cargo, por lo que se determinó el cese de la oficial como integrante de la Policía Municipal.

      Villa Gutiérrez señaló que la corporación no permitirá conductas que afecten la confianza de la ciudadanía y exhortó a la población a denunciar cualquier intento de soborno o irregularidad por parte de elementos policiacos, en lugar de acceder a este tipo de prácticas. Agregó que el caso investigado habría ocurrido sobre la lateral de la carretera 57.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El secretario recordó que, de 2021 a la fecha, alrededor de ocho elementos han sido separados de la corporación tras investigaciones derivadas de denuncias por presuntas irregularidades. Indicó que los procedimientos internos continúan utilizándose para determinar responsabilidades cuando existen indicios de conductas indebidas.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        No despega afluencia al paraje de Micos
        No despega afluencia al paraje de Micos

        No despega afluencia al paraje de Micos

        SLP

        Huasteca Hoy

        Las lluvias y modificaciones en el estatus mantienen baja la ocupación turística en Ciudad Valles

        PRI acusa al Gobierno de acarrear y presionar para festejo gallardista
        PRI acusa al Gobierno de acarrear y presionar para festejo gallardista

        PRI acusa al Gobierno de acarrear y presionar para festejo gallardista

        SLP

        Pulso Online

        Hugo Contreras Zepeda pidió al Ceepac actuar ante lo que calificó como una promoción política anticipada

        Critica RGC que municipios no capaciten a sus policías
        Critica RGC que municipios no capaciten a sus policías

        Critica RGC que municipios no capaciten a sus policías

        SLP

        Rubén Pacheco

        Esto, tras un caso de abuso en Villa de la Paz

        Galindo pide denuncias formales por campañas anticipadas
        Galindo pide denuncias formales por campañas anticipadas

        Galindo pide denuncias formales por campañas anticipadas

        SLP

        Rolando Morales

        Galindo señaló que el dirigente del PVEM evidenció el carácter político de la conmemoración de la Gallardía.