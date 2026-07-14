Dan de baja a corrupta agente

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Una oficial de Policía Vial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital fue dada de baja luego de que una investigación interna determinó que incurrió en una conducta contraria a los principios que rigen el servicio público, tras la difusión de un video en redes sociales en el que presuntamente recibía un soborno.

El titular de la SSPC, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó previamente que ordenó al área de Asuntos Internos iniciar de inmediato la investigación, para lo cual fueron revisadas las grabaciones de la cámara de la patrulla y de las bodycams utilizadas por los elementos. En ese momento adelantó que ya existía un resultado, aunque indicó que sería dado a conocer una vez concluido el procedimiento.

Más tarde, la corporación confirmó que la revisión del material videográfico permitió acreditar una actuación incompatible con el cargo, por lo que se determinó el cese de la oficial como integrante de la Policía Municipal.

Villa Gutiérrez señaló que la corporación no permitirá conductas que afecten la confianza de la ciudadanía y exhortó a la población a denunciar cualquier intento de soborno o irregularidad por parte de elementos policiacos, en lugar de acceder a este tipo de prácticas. Agregó que el caso investigado habría ocurrido sobre la lateral de la carretera 57.

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El secretario recordó que, de 2021 a la fecha, alrededor de ocho elementos han sido separados de la corporación tras investigaciones derivadas de denuncias por presuntas irregularidades. Indicó que los procedimientos internos continúan utilizándose para determinar responsabilidades cuando existen indicios de conductas indebidas.