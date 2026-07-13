logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LA MEMORIA COMO TERRITORIO

Fotogalería

LA MEMORIA COMO TERRITORIO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Galindo pide denuncias formales por campañas anticipadas

Galindo señaló que el dirigente del PVEM evidenció el carácter político de la conmemoración de la Gallardía.

Por Rolando Morales

Julio 13, 2026 02:20 p.m.
A
Enrique Galindo Ceballos / Foto: Omar Hernández-Pulso

Enrique Galindo Ceballos / Foto: Omar Hernández-Pulso

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, consideró que deben ser los propios partidos políticos quienes presenten denuncias formales ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) cuando consideren que existen actos anticipados de campaña, como los que, dijo, podrían desprenderse de la conmemoración por los 20 años de la Gallardía realizada en la capital potosina y Ciudad Valles.

      El presidente municipal señaló que corresponde a las fuerzas políticas activar los mecanismos legales previstos en la legislación electoral para que la autoridad competente pueda iniciar las investigaciones. "Yo sí creo que los partidos deben presentar la queja o la denuncia formalizada", expresó.

      Galindo sostuvo que, tras sus declaraciones sobre ese evento, quien respondió fue el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México, Ignacio Segura Morquecho, lo que, a su juicio, evidenció el carácter político de la celebración. Indicó que el propio líder partidista habló públicamente de la estructura y "superestructura" con la que cuenta su partido.

      El alcalde afirmó que esas declaraciones podrían interpretarse como un reconocimiento de que el encuentro tuvo fines electorales anticipados, al considerar que el dirigente partidista mostró públicamente la capacidad de organización política de su instituto. "Él solito estaba diciendo que sí fue un acto de campaña o que estaba mostrándole estructura", señaló.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      LEA TAMBIÉN

      PAN alista denuncias contra Morena y PVEM

      Los actos anticipados de campaña son visibles para la ciudadanía, dijo Dahud Uresti

      Finalmente, Enrique Galindo manifestó su confianza en que el CEEPAC continúe actuando con imparcialidad y atienda las denuncias que, en su caso, presenten los partidos políticos. Destacó que se trata de un organismo "muy bien organizado y muy bien estructurado", por lo que confió en que responderá conforme a sus atribuciones ante cualquier señalamiento relacionado con posibles violaciones a la normativa electoral.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Critica RGC que municipios no capaciten a sus policías
      Critica RGC que municipios no capaciten a sus policías

      Critica RGC que municipios no capaciten a sus policías

      SLP

      Rubén Pacheco

      Esto, tras un caso de abuso en Villa de la Paz

      Galindo pide denuncias formales por campañas anticipadas
      Galindo pide denuncias formales por campañas anticipadas

      Galindo pide denuncias formales por campañas anticipadas

      SLP

      Rolando Morales

      Galindo señaló que el dirigente del PVEM evidenció el carácter político de la conmemoración de la Gallardía.

      Minimiza el PRI surgimiento de Somos MX
      Minimiza el PRI surgimiento de Somos MX

      Minimiza el PRI surgimiento de Somos MX

      SLP

      Samuel Moreno

      "Son los mismos, se van de un partido a otro", dice Sara Rocha

      Muere turista ahogado en la Media Luna
      Muere turista ahogado en la Media Luna

      Muere turista ahogado en la Media Luna

      SLP

      Rubén Pacheco

      Rescatistas intentaron auxiliarlo, pero falleció en un hospital