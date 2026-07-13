No despega afluencia al paraje de Micos
Las lluvias y modificaciones en el estatus mantienen baja la ocupación turística en Ciudad Valles
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CIUDAD VALLES.- El paraje Micos registra una asistencia del 10 por ciento en estos primeros días de vacaciones.
Aunque en el estado de San Luis Potosí hay vacaciones escolares desde el pasado 25 de junio, las lluvias y el constante cambio de estatus de los parajes han hecho que la afluencia siga siendo baja en este lugar de interés, el más importante del municipio de Valles.
La asistencia de un 10 por ciento de los ocupantes significaría algo así como 300 personas a lo largo de toda una jornada.
El promedio de visita en este lugar va de un 30 a un 50 por ciento de ocupantes, sin embargo, estas vacaciones tendrán que esperar un poco más.
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