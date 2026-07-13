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Critica RGC que municipios no capaciten a sus policías

Esto, tras un caso de abuso en Villa de la Paz

Por Rubén Pacheco

Julio 13, 2026 02:29 p.m.
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Critica RGC que municipios no capaciten a sus policías
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      Luego que se revelara abuso de la policía municipal de Villa de la Paz en contra de tres sacerdotes, tanto el gobernador Ricardo Gallardo Cardona como el secretario general J. Guadalupe Torres Sánchez, criticaron la falta de preparación de las corporaciones de la zona altiplano.

      El mandatario estatal adelantó que la Guardia Civil Estatal (GCE) mantendrá las revisiones sorpresa en las barandillas municipales de esa zona, a fin de identificar posibles irregularidades de los policías.

      Exteriorizó las policías locales altiplanenses no tienen ninguna preparación para la función policial, porque los presidentes municipales realizan contrataciones sin darles la debida capacitación.

      "Son contadas las policías municipales que tienen preparación. Mis respetos para muchas corporaciones de la capital, de Soledad, de Pozos, de Ciudad Valles, de Rioverde, incluso de municipios pequeños", comentó.

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      Por separado, Torres Sánchez dijo que los cuerpos de seguridad municipal deben generar la confianza ciudadana, mediante la certificación de sus elementos, el respeto de los derechos humanos y el uso de la fuerza pública cuando sea requerido.

      Por ende, exhortó al presidente municipal de Villa de la Paz, actuar conforme a las normas previstas en sus normas internas, porque la población no puede estar a expensas de oficiales que cometan este tipo de abusos.

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      "Nosotros hemos insistido todo el tiempo en la confianza que deben de representar los cuerpos de seguridad pública municipal para sus municipios, y parte de esa confianza, tiene que ver con sus evaluaciones como de permanencia, como de ingreso", remató.

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