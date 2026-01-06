Dan regalo de Reyes a morosos

La Secretaría de Finanzas (Sefin) del gobierno de San Luis Potosí "perdonará" a los morosos de muchos años el pago y las sanciones relacionadas con trámites vehiculares.

Según un acuerdo administrativo publicado en el periódico Oficial del Estado el pasado 31 de diciembre, la dependencia dirigida por Ariana García Vidal, justifica el descuento señalando que busca mantener actualizado el padrón de contribuyentes para incentivar la recaudación y promover el cumplimiento de obligaciones fiscales.

Por esa razón, se acordó establecer un "estímulo fiscal" consistente en la reducción del 100 por ciento de las multas y recargos derivados del incumplimiento del pago oportuno de los derechos de servicios de control vehicular establecidos en los artículos 5, 6 y 64 de la Ley de Hacienda del Estado.

Entre los conceptos que recibirán este beneficio está el impuesto por compra de unidades usadas; la dotación de placas, en los casos en que aplique el cobro; los permisos para circular sin placas o tarjeta de circulación; la reposición de este documento; la baja del registro vehicular y la dotación de calcomanía anual.

De acuerdo con el anuncio, los deudores de muchos años únicamente pagarán los últimos 5 años de deuda y durante enero se les descontará el 100 por ciento de las multas y recargos sobre el mismo periodo.

El beneficio aplica sólo para autos con alta vigente en el sistema estatal.

La tesorería del estado recordó, también, que el beneficio solamente está disponible pagando en línea, vía WhatsApp o en efectivo en las máquinas de Sefin, ubicadas en distintos puntos como plazas comerciales.