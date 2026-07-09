Dará Sefin, descuentos en derechos por venta de alcohol
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En medio del incremento de consumo de alcohol por la celebración del Mundial de Fútbol, la Secretaría de Finanzas (Sefin), informó que otorgará estímulos fiscales a diversos conceptos en materia de bebidas alcohólicas.
Estableció que favorecerá con un 30 por ciento en multas y recargos derivados del pago de los derechos por concepto de refrendo anual de la licencia de bebidas alcohólicas; y un 10 por ciento en el pago de derechos por los trámites de cambio de domicilio.
Así como, un incentivo del 30 por ciento en el pago de derechos por los trámites de cambio de titular, precisó en el
acuerdo administrativo publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE).
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Las y los interesados tienen hasta el 30 de septiembre de 2026 para acercarse a las oficinas centrales y solicitar los incentivos. Para obtener los beneficios, advirtió que es indispensable que los contribuyentes físicos y morales, se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarios por este concepto.
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Los contribuyentes deben estar al corriente en sus obligaciones para acceder a los estímulos fiscales otorgados por Sefin.