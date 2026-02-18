De escuelas particulares, 70% de denuncias por bullying: RGC
Las escuelas privadas deben cumplir con los protocolos oficiales del sistema educativo estatal.
Hasta 70% de las denuncias por acoso escolar en la entidad se registran en planteles particulares, informó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien advirtió que habrá sanciones para las instituciones que omitan actuar ante estos casos.
Acciones de la autoridad
El mandatario señaló que los reportes de conflictos entre alumnos son considerablemente mayores en escuelas privadas que en públicas, por lo que instruyó a la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) a aplicar medidas contra directivos que no atiendan la problemática conforme a la normativa vigente.
¿Qué declararon sobre la regulación en planteles privados?
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Indicó que los planteles particulares forman parte del sistema educativo estatal y, por tanto, están obligados a cumplir los protocolos y lineamientos oficiales, sin opción para operar al margen de la regulación.
Gallardo Cardona subrayó que la proporción actual evidencia una brecha significativa en la atención del fenómeno, lo que atribuyó, entre otros factores, a que en las instituciones públicas existe una aplicación más estricta de las reglas.
Exhortan a SEGE por caso de acoso en Rioverde
El Poder Legislativo pidió acciones inmediatas
no te pierdas estas noticias
Tráfico pesado en accesos a Zona Industrial y Distribuidor Juárez
Redacción
Salvador Nava mantiene flujo constante; percance a la altura de Coronel Romero ya fue retirado
Retiran vehículos y objetos que obstruían calles en el Centro y colonia Issste
Redacción
Policía Vial realizó operativos de liberación de espacios para despejar cruces peatonales, banquetas y zonas de tránsito invadidas
Frente Frío 35 traerá vientos y cambios de temperatura a SLP
Redacción
Protección Civil prevé máximas de hasta 34 grados en la Huasteca y mínimas de 8 grados en el Centro y Altiplano