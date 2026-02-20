Deben bajar rentas en Carranza: alcalde
Dice que los inmuebles solos son blanco de vandalismo
El alcalde de la capital Enrique Galindo Ceballos sugirió a los propietarios de fincas de la avenida Venustiano Carranza bajar el costo de sus rentas para que estén ocupadas.
Acciones de la autoridad
Aseguró que Carranza es una avenida que cuidan mucho, sobre todo por lo que le corresponde a la alcaldía para tenerla limpia e iluminada, segura y con el mantenimiento de jardinería.
Dijo que la alcaldía está cumpliendo con su responsabilidad, pero además no es una avenida abandonada, se le invierte mucho tiempo y hay resultados a la vista. "Debe lograrse también un equilibrio, las rentas son muy altas y tengo un estudio de la burbuja inflacionaria en Carranza y son inalcanzables... Si las rentas fueran más bajas yo estoy seguro de que estarían ocupados la mayoría de los locales, de las casas y de los terrenos".
Impacto en la comunidad
Agregó que la gente que tiene una inversión ya hecha debería pensar en bajar más el nivel de la renta, en el entendido de que es mejor tener una finca ocupada que desocupada, porque se demerita y se deteriora y es mejor que se le ocupe aunque el ingreso sea menor.
Agregó que en la medida en que las rentas estén muy altas o muy caras esas fincas se quedarán solas y se deterioran, pero además son sujetas al vandalismo.
