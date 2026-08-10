SLP registró alta tasa de mortalidad en 2025

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San Luis Potosí registró 18 mil 336 defunciones durante 2025 y una tasa bruta de mortalidad de 634 muertes por cada 100 mil habitantes, cifra superior a la media nacional de 584, de acuerdo con las cifras preliminares más recientes de las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) del INEGI. Por entidad de residencia habitual de la persona fallecida, la tasa fue de 630 defunciones por cada 100 mil habitantes.

Tasa de mortalidad ajustada por edad en San Luis Potosí

Sin embargo, la diferencia con el promedio nacional se reduce cuando se toma en cuenta la edad de la población. Al aplicar una tasa que permite comparar a las entidades bajo una misma estructura de edades, San Luis Potosí registra 580 defunciones por cada 100 mil habitantes, frente a las 584 del promedio nacional. Esto indica que parte de la tasa bruta más elevada del estado está relacionada con una población relativamente más envejecida.

Las enfermedades del corazón fueron la principal causa de muerte en el estado, con 4 mil 589 fallecimientos: 2 mil 481 hombres y 2 mil 108 mujeres. Les siguieron la diabetes mellitus, con 2 mil 312 muertes —mil 225 mujeres y mil 87 hombres—, y los tumores malignos, con 2 mil 182 casos, de los cuales mil 112 correspondieron a mujeres y mil 70 a hombres. La tasa de diabetes fue de 80.2 por cada 100 mil habitantes, ligeramente menor a la nacional de 81.8, mientras que la de tumores malignos alcanzó 75.7, por encima del promedio del país de 70.4.

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Diferencias en causas de muerte por sexo

A partir del cuarto lugar aparecen diferencias entre hombres y mujeres. En los hombres, los accidentes fueron la cuarta causa de muerte, con 743 casos, seguidos por las enfermedades del hígado, con 641. Entre las mujeres, las enfermedades cerebrovasculares ocuparon el cuarto sitio, con 380 defunciones, y en quinto lugar se ubicaron influenza y neumonía, con 349. Al considerar ambos sexos, los accidentes sumaron 964 muertes y las enfermedades del hígado 899, con lo que completaron las cinco principales causas de muerte en la entidad.

Las cifras todavía son preliminares. El INEGI informó que la estadística definitiva se publicará en noviembre de 2026, después de un proceso de confronta con la Secretaría de Salud para los grupos de muertes maternas, menores de 5 años, presuntos homicidios y causas sujetas a vigilancia epidemiológica.