logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Disfrutó de su Baby Shower

Fotogalería

Disfrutó de su Baby Shower

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

SLP registró alta tasa de mortalidad en 2025

Problemas del corazón, la principal causa de defunción: INEGI

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 10, 2026 03:00 a.m.
A
SLP registró alta tasa de mortalidad en 2025
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      San Luis Potosí registró 18 mil 336 defunciones durante 2025 y una tasa bruta de mortalidad de 634 muertes por cada 100 mil habitantes, cifra superior a la media nacional de 584, de acuerdo con las cifras preliminares más recientes de las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) del INEGI. Por entidad de residencia habitual de la persona fallecida, la tasa fue de 630 defunciones por cada 100 mil habitantes.

      Tasa de mortalidad ajustada por edad en San Luis Potosí

      Sin embargo, la diferencia con el promedio nacional se reduce cuando se toma en cuenta la edad de la población. Al aplicar una tasa que permite comparar a las entidades bajo una misma estructura de edades, San Luis Potosí registra 580 defunciones por cada 100 mil habitantes, frente a las 584 del promedio nacional. Esto indica que parte de la tasa bruta más elevada del estado está relacionada con una población relativamente más envejecida.

      Las enfermedades del corazón fueron la principal causa de muerte en el estado, con 4 mil 589 fallecimientos: 2 mil 481 hombres y 2 mil 108 mujeres. Les siguieron la diabetes mellitus, con 2 mil 312 muertes —mil 225 mujeres y mil 87 hombres—, y los tumores malignos, con 2 mil 182 casos, de los cuales mil 112 correspondieron a mujeres y mil 70 a hombres. La tasa de diabetes fue de 80.2 por cada 100 mil habitantes, ligeramente menor a la nacional de 81.8, mientras que la de tumores malignos alcanzó 75.7, por encima del promedio del país de 70.4.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Diferencias en causas de muerte por sexo

      A partir del cuarto lugar aparecen diferencias entre hombres y mujeres. En los hombres, los accidentes fueron la cuarta causa de muerte, con 743 casos, seguidos por las enfermedades del hígado, con 641. Entre las mujeres, las enfermedades cerebrovasculares ocuparon el cuarto sitio, con 380 defunciones, y en quinto lugar se ubicaron influenza y neumonía, con 349. Al considerar ambos sexos, los accidentes sumaron 964 muertes y las enfermedades del hígado 899, con lo que completaron las cinco principales causas de muerte en la entidad.

      Las cifras todavía son preliminares. El INEGI informó que la estadística definitiva se publicará en noviembre de 2026, después de un proceso de confronta con la Secretaría de Salud para los grupos de muertes maternas, menores de 5 años, presuntos homicidios y causas sujetas a vigilancia epidemiológica.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Tres de cada cuatro expedientes derivaron en inhabilitaciones
        Tres de cada cuatro expedientes derivaron en inhabilitaciones

        Tres de cada cuatro expedientes derivaron en inhabilitaciones

        SLP

        Rubén Pacheco

        Los expedientes incluyen multas fiscales y procedimientos iniciados por la Contraloría y el IFSE.

        El Saucito enfrenta posible postergación por retrasos en trámites
        El Saucito enfrenta posible postergación por retrasos en trámites

        El Saucito enfrenta posible postergación por retrasos en trámites

        SLP

        Rubén Pacheco

        El proyecto del desnivel de El Saucito enfrenta reducción de tiempos y posible postergación por festividades.

        Sefin detecta falta de ahorro en 10 municipios para cierre de año
        Sefin detecta falta de ahorro en 10 municipios para cierre de año

        Sefin detecta falta de ahorro en 10 municipios para cierre de año

        SLP

        Rubén Pacheco

        Se identificó que 10 municipios no planifican ahorro, por lo que se crea un fondo especial

        Egresados de Cruz Roja tardan cuatro meses en conseguir empleo
        Egresados de Cruz Roja tardan cuatro meses en conseguir empleo

        Egresados de Cruz Roja tardan cuatro meses en conseguir empleo

        SLP

        Samuel Moreno

        Cerca de 100 egresados, principalmente de Enfermería, concluyeron sus estudios este año en SLP.