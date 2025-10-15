Deja altas pérdidas el vandalismo

Los robos de cable en el Mercado República ocurren cada semana, los apagones son frecuentes y en más de diez horas sin refrigeración, las mercancías tales como lácteos y carnes se echan a perder y causan pérdidas económicas mucho mayores que el simple sabotaje a las redes eléctricas, advirtió José Luis Chalita Manzur, comerciante.

Precisó que los ladrones roban un día sí y el otro también, asaltan a los comerciantes y clientes en calles como 16 de Septiembre y los que se llevan el cable, lo queman en las bodegas de la Calle Aquiles Serdán, en el interior del mercado 16 de Septiembre.

“Les roban el cable y mientras se restablece la electricidad se les echa a perder toda la mercancía, y por lo general ya no pueden vender quesos, cremas, la leche y otros productos que necesitan refrigeración, tienen que gastar en restablecer el suministro eléctrico y pagarle a quien lo haga, y aparte tienen que tirar los productos que se echaron a perder”.

Exigió estrategias preventivas de seguridad para evitar este tipo de robos, y que los comerciantes ya no sean afectados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Comerciantes del Mercado República también confirmaron el tamaño del daño, y explicaron que los malvivientes acuden a robarse los medidores y los cables, y en el caso particular de los alambres, se los llevan porque fueron elaborados de cobre, queman el hule de los cables y se quedan con el metal, para posteriormente venderlo.

Chalita Manzur y los propios comerciantes dijeron que el modus operandi consiste en que los ladrones van en carritos del mandado, de esos que se vuelan del supermercado, recorren las calles y los pasillos del mercado, y se roban los medidores de agua de los pocos que quedan que fueron elaborados de cobre, y también los cables para extraer el metal, de manera que los ladrones se llevan el material al mercado 16 de Septiembre.