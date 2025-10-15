Siguen choques en Ecuador

QUITO.- La ciudad de Otavalo, en el norte de Ecuador, se convirtió el martes en escenario de violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden que dejaron decenas de heridos, según una organización indígena, en medio de las prolongadas protestas contra la suba de combustible.

Los protestantes, en su mayoría indígenas que realizaron un paro desde hace varias semanas, se concentraron en un acceso al sur de la ciudad, pero fueron dispersos por policías y militares que les lanzaron gases lacrimógenos.

A Otavalo, ubicada a unos 60 kilómetros de la capital del país, llegó en las últimas horas un convoy estatal con 40 vehículos y camiones que, según el gobierno, llevaban combustible, alimentos y medicinas para los pobladores en una zona que ha quedado casi aislada debido a los bloqueos.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas, el alcalde de su tipo en el país y que impulsa el paro, denunció en un comunicado lo que llamó “brutal represión” y señaló que los enfrentamientos dejaron un saldo de medio centenar de heridos, algunos de gravedad, y 31 detenidos.

De su lado, el ministro del Interior, John Reimberg, afirmó a periodisas que “han atacado a la fuerza pública, de una forma muy violenta”, y aseguró que hay un militar y varios policías heridos, aunque no precisó la cifra ni el estado de los agentes.

La dirigencia indígena ha señalado que los brotes de violencia y ataques de los que les acusan las autoridades son causados por infiltrados que buscan deslegitimar la protesta.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó en un comunicado a las autoridades a “establecer un diálogo inclusivo, intercultural y genuino con las personas manifestantes”, y que tomó nota de informes sobre casos de uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad.

La Confederación indígena convocó al paro nacional desde el 18 de septiembre y que se mantiene en una sola provincia —Imbabura— en rechazo a la eliminación del subsidio estatal al diésel , cuyo precio pasó de 1,80 dólares el galón a 2,80. Los manifestantes han mantenido bloqueos de vías importantes, incluida la Panamericana, con lo cual esa zona ha quedado virtualmente aislada.

El paro ha afectado la actividad en Otavalo, principalmente la comercial y turística.

Anabel Godoy, propietaria de una hostería al frente del Lago San Pablo de esa zona, señaló que los clientes no pueden llegar.